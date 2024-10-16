جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية بقرية دار السلام بمركز طامية

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية بالفيوم ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم، وعدد من الطلاب بفريق طلاب من أجل مصر قافلة طبية بالتعاون مع كلية الطب ومديرية الصحة بالفيوم وذلك إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لحياة الإنسان، وتحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم و الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتورة نجلاء الشربيني عميد كلية الطب، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، وذلك اليوم الأربعاء بالوحدة الصحية بقرية دار السلام مركز طامية.

وصرح الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن مشاركة جامعة الفيوم في المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الانسان" بناء على تكليفات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتنفيذ برامج وانشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية، وانطلاقا من دور الجامعة ورسالة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات الطبية المتنوعة والتوعية اللازمة تجاه القضايا المجتمعية.

تواصل القوافل

وأضاف أن اليوم شهد تواصل القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية دار السلام مركز طامية، وشارك فيها نخبة متميزة من السادة الأطباء وذلك في تخصص العظام، الأطفال، النسا، وقد تم الكشف الطبي على 253 حالة، منها 87 حالة أطفال، 48 حالة نسا، و 118حالة عظام.

وأشار إلى أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة عقدت خلال القافلة اليوم حملة توعية بقضايا العنف ضد المرأة وشارك في التوعية الدكتورة نهير الشوشاني مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وتناولت حملة التوعية لأهل القرية قضايا العنف ضد المرأة، حيث تم مناقشة مظاهر العنف ضد المرأة في الريف المصري وكيفية التعامل مع العنف اللفظي على وجه التحديد وتأثير العنف اللفظي على تربية الأبناء، كما تم تناول ظاهرة الزواج المبكر وأسبابها والمفاضلة بين استكمال البنت للتعليم وبين الزواج في سن مبكرة، وتم مناقشة مشاركة المرأة في تكاليف الحياة وإدارتها لبيتها ماليًا، كما قام الفريق بتوعية أهل القرية بأشكال العنف ضد المرأة ومدى تأثيرها على المرأة والأسرة والمجتمع وبلغ عدد السيدات والفتيات التي تمت توعيتهم 93 فتاة وسيدة.

وأكد أن جامعة الفيوم مستمرة في تنظيم القوافل الطبية والتمريضية والتوعوية والبيطرية خلال مدة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بعدد من القرى بمراكز محافظة الفيوم.

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