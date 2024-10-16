مبابي يرد علي اتهامه في قضية اغتصاب بالسويد

علق النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، علي التهمة الموجهة اليه في شكوى الاغتصاب المقدمة ضده في السويد.

وكانت إذاعة RMC الفرنسية نشرت خبرا تحت عنوان “بحسب الصحافة السويدية، فتحت شرطة ستوكهولم تحقيقات بعد شكوى قدمتها امرأة بشأن اغتصاب مزعوم، وقع في الفندق الذي قضى فيه كيليان مبابي وأقاربه يومين الأسبوع الماضي”.

وأعاد كيليان مبابي نشر التغريدة التي نشرها الحساب الرسمي لـ إذاعة RMC الفرنسية، وعلّق عليها عبر حسابه على تويتر قائلًا: “أخبار كاذبة، الأخبار الكاذبة أصبحت متوقعة، قبل يوم من جلسة الاستماع كما لو كانت صدفة”، في إشارة إلى استمرار الصراع القانوني بينه وبين باريس سان جيرمان حول دفع رواتب ومكافآت معينة.