انتهاء مناقشة ميزانية « الخدمات الطبية» وثناء خاص من الجهاز المركزى للمحاسبات

انتهت منذ دقائق أعمال الجمعية العامة العادية لمناقشة ميزانية شركة الخدمات الطبية برئاسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وأعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة نتائج الأعمال خلال العام المالي الماضى 2023 / 2024 التى استطاعت خلالها الشركة تحقيق نتائج متميزة بشهادة الجهاز المركزى للمحاسبات لما تناولته الميزانية من أرقام ونتائج قياسية بقيادة فريق عمل الشركة تحت رئاسة المحاسب المخضرم محمد العبد رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية بالشركة.

وأعرب رئيس الشركة عن شكره وتقديره للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس وقيادات الشرطة القابضة لكهرباء مصر ورؤساء الشركات الشقيقة لما يقدموه من تعاون مثمر مع الشركة ممثلة فى القطاعات التابعة لها ، مؤكدا أنه حتي اللحظة غير راضى عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة للعاملين بالرغم من الظروف القاسية التى تواجهها الشركة من نقص فى الأدوية بشكل عام ومشكلة تأخر وصول بعض الآلات والمعدات من الخارج .

وأشاد بما يقدمه العاملين بمختلف القطاعات التابعة للشركة وكذلك العاملين مثبتين ونظام الشيفت لما يبذلوه من مجهودات مضنية على مدار الفترات الماضية.