احتفالا باليوم العالمى للمكفوفين.. رجال الشرطة تزور مدارس ذوى الإعاقة البصرية

اضطلعت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم زيارات لعدد (3) مدارس للأطفال ذوى الإعاقة البصرية على هامش الإحتفال بتلك المناسبة بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة) وإهدائهم (هدايا عينية).



كما تم تنظيم إحتفالية لعدد (40 من طلبة مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية "رفقة مشرفيهم") وذلك بمقر نادى المنيل لضباط الشرطة ، حيث تم إستقبالهم والإحتفال بصحبتهم، فضلاً عن إضطلاع الطلبة والطالبات المكفوفين بتقديم فقرات فنية فى إطار عرض مواهبهم وإبراز طاقتهم الفنية فى مجالات (إلقاء الشهر، العزف الموسيقى، الغناء، التمثيل المسرحى".



الشرطة تحتفل مع أطفال ذوي الهمم



بالإضافة إلى تنظيم زيارات لعدد من مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية وإقامة إحتفاليات لهم بمقار أندية الشرطة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تقديم الدعم والمساندة المعنوية لهم ومشاركتهم إحتفالهم بتلك المناسبة وتقديم الهدايا العينية لهم.



وفى ضوء تلك المناسبة إستقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية زيارات لعدد من وفود مُمثلى (المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة – جمعية المكفوفين المصرية- المركز النموذجى للمكفوفين) بمقر القطاع للمشاركة فى الإحتفال بتلك المناسبة وذلك فى إطار تدعيم جسور الثقة بين جهاز الشرطة والأشخاص ذوى الإعاقة البصرية وتوفير سُبل الإتاحة المُمكنة لهم.



وفى ذات السياق فقد تقرر الموافقة على إستخراج (الأوراق الثبوتية - وثائق السفر – تصاريح العمل) بالمجان للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية إعتباراً من يوم 15 أكتوبر الجارى ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية بكافة المحافظات.

هذا وقد لاقت تلك المبادرات الإنسانية مردوداً إيجابياً لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية ، وتوفير الخدمات الشرطية لهم بالمجان خلال الفترة المشار إليها .. حيث أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى.