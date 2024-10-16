تدريب عن "الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي ودوره في مكافحة الفساد" بجامعة الفيوم

نظمت جامعة الفيوم برنامجًا تدريبيًا تحت عنوان (الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي ودوره في مكافحة الفساد) حاضر خلاله الدكتور تامر فهيم مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، و الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة الموتمرات بكلية الحقوق.

بدأ الدكتور تامر فهيم المحاضرة الأولى بتعريف مفهوم الفساد بأنه مجموعة من الأفعال التي يقدم على ممارستها شخص أو مجموعة من الأشخاص بدون وجه حق للحصول على منافع ومزايا بطرق ووسائل مخالفة، مشيرًا إلى أنواع الفساد التي تضم الفساد المالي والفساد الأخلاقي والفساد الإداري والفساد المهني، وأضاف أن مظاهر الفساد تشمل الغش والتزوير والرشوة والسرقة وسوء استخدام الممتلكات العامة وإهدار الوقت واللا مبالاة والمحسوبية والمحاباة والوساطة والابتزاز، كما تحدث عن دور الطالب الجامعي في مكافحة الفساد وهو عدم اللجوء إلى تزوير الأوراق الرسمية أو الشهادات أو النتائج، وعدم استخدام الرشوة والأفعال التي تتنافى مع الشرف والكرامة، وعدم المشاركة في تعطيل الدراسة أو التحريض على امتناع حضور المحاضرات، وعدم إتلاف المنشآت أو الأجهزة أو الكتب الجامعية، وعدم الإخلال بنظام الامتحان والغش في أثناء اللجنة، وعدم المشاركة في السرقات العلمية أو سرقات الملكية الفكرية.

وقام أيضًا باستعراض صفات الطالب الجامعي المثالي وهي الالتزام والانضباط داخل الحرم الجامعي، وحسن المظهر وحسن الخلق، والسلوك الإيجابي والمهارات الشخصية، والتفوق العلمي والأكاديمي، واستغلال الوقت وتقسيمه بطريقة صحيحة، والثقافة العامة والمتنوعة.

وألقى الدكتور وائل طوبار المحاضرة الثانية وقام خلالها بالتحدث عن الواجبات التي يلتزم بها الطالب وهي الحرص على سيرته وسمعته، وتطبيق العلم، والالتزام بالمحاضرات، والاستذكار، والبعد عن الإساءة للجامعة، والولاء والإشادة بالجامعة، والتمكن اللغوي، وتحقيق رؤية جيدة لمستقبله، والتجاوب، والعناية بالمظهر العام.

المناخ العلمى المناسب

واستكمل المحاضرة بحديثه عن حقوق الطالب الجامعي والتي تشمل توفير البيئة الدراسية والمناخ العلمي المناسب، والحصول على البطاقة الجامعية التي تثبت شخصيته، والالتحاق بالكلية أو القسم العلمي حسب رغبته، والاستفادة من خدمات ومرافق الجامعة مثل السكن الجامعي والمكتبة المركزية والملاعب الرياضية والأنشطة الطلابية، وإحاطته بوجود يوم إرشادي للتعريف بكليات الجامعة وأقسامها، وتوفير الرعاية الصحية الكافية للطالب، وحرية التعبير عن الرأي، وإشعاره قبل اتخاذ أي قرار بحقه أو لفت نظره.

كما قام بسرد القوانين التي يخضع لها الطالب الجامعي مشيرًا إلى المخالفات التأديبية التي تضم الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية، وتنظيم جمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها دون ترخيص، والاعتصام داخل المباني الجامعية أو المشاركة في مظاهرات مخالفة للنظام العام، وتعطيل الدراسة أو التحريض عليه، وتوزيع النشرات أو إصدار مجلات حائط بالكليات دون ترخيص، والإخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له، والغش بجميع أنواعه أو الشروع به، مضيفًا أن من يفعل ذلك يتعرض لعقوبات منها التنبيه الشفهي أو الكتابي أو الإنذار أو الحرمان من بعض الخدمات الطلابية أو الحرمان من حضور المحاضرات لمدة لا تتجاوز شهر أو الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر أو إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر أو الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز فصل دراسي أو الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل لباقي الجامعات المصرية.

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