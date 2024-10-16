أحالت الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة ، أوراق عاطل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل سيدة بحجر إثر خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر نوفمبر للنطق بالحكم.

إحالة أوراق عاطل للمفتي بتهمه قتل سيدة بحجر بالقناطر الخيرية

وقد استمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، لمرافعة المستشار محمد عز العرب ممثل النيابة العامة، في قضية اتهام عاطل بتهمة قتل سيدة بحجر إثر خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وأكد ممثل النيابة العامة، المستشار محمد عز العرب ،في مرافعته، أن القضية تحمل بين طياتها الرعب والفزع وتثير الحفيظة وتجعلنا نتوقف قليلا لنستبين جثامتها وشنيع حدثها وفظاعة الجرم الذي حوته، فالدافع عن ارتكاب تلك الجريمة هو البحث عن ارتكاب جريمة أخرى، فالقاتل فيها خسيس ودنيئ، لم يكن منذ نشأته علي الفطرة السوية، بل كان يهيم في الطرقات ينتهك الحرمان ويبحث عن المنكرات.

وتابع، أن المتهم عكف علي استعطاف الناس لإعطاءه الأموال وما أن يتحصل عليها حتي يتوجه لشراء ما أدمن من المواد المخدرة، فتوحش وعاث في الأرض فسادا، ويا ترى لماذا قتل المجني عليها، قتل من أجل جرعة مخدرات، ولأنه يأس من التحصيل علي المبلغ المالي من المجني عليها قاده شيطانه لقتلها، فهو اختار بإرادته سلوك طريق الضلال بتعاطيه للعقاقير والمواد المخدرة وفارق أهله وهحر أباه وأمه، رغم أنه كان يتعين عليه رعاية أباه وأمه، فهو أكبر أخوته فلديه شقيق وشقيقتين ووالده يعمل بإحدي المقاهي ليتخصل علي قوت يومه وأسرته وتوفير متطلباتهم، كما أن والدته تعمل في التجارة لمساعدة زوجها.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15795 لسنة 2024 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1580 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ا ع"، 29 سنة، بدون عمل، مقيم خلف كمين السواح، الزاوية الحمراء، القاهرة، لأنه في يوم 5 / 12. 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية قتل عمداً مع سبق الإصرار المجني عليها مجهولة الهوية.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها إثر خلافات سابقة وأعد لهذا الغرض أداة "حجر" وما أن ظفر بها حتى سدد له عدة ضربات بالأداة المار بيانها استقرت برأسها وخنقها بيديه قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.