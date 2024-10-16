باسم حجازى "نائب الوفد" يتقدم بطلب إحاطة للحكومة بسبب توقف التصدير للمصانع الغذائية

تقدم النائب الوفدى المهندس باسم حجازى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ونواب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير ،نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن توقف وزارة الصحه عن سحب العينات الدورية من مصانع المواد الغذائيه، ومن ثم توقف التصدير عن شهر أكتوبر الحالى .

وأضاف النائب الوفدى فى طلب الإحاطة أن الفريق كامل الوزير كان قد أصدر قرارا رقم 397 لسنة 2024 بتشكيل لجنة من 9 جهات حكومية للمرور على المصانع تحت رعاية هيئة التنمية الصناعية،ومنع مرور أى جهه منفردة بالمرور على المصانع، والهدف من القرار دعم الاستثمار والمستثمرين وليس وقف التصدير وترجمة القرارات بصورة خاطئة، حيث توقفت مديريات الصحه بالمحافظات من سحب العينات الدورية من المصانع بحجة أنه لابد من تشكيل لجنة من 9 جهات للمرور ومن ثم سحب العينات الشهرية ،مايضرب الاستثمار فى مقتل ويعيق العمل ويمنع دخول النقد الأجنبي.

وأشار "حجازى " أن أصحاب المصانع الآن حيارى بين مديريات الصحه بالمحافظات وفروع هيئة التنمية الصناعيه لحل المشكله وسحب العينات الدوريه ولم يصلوا إلى حل ،ففى دمياط وكفرالشيخ على سبيل المثال لم تصدر شهادات تحت الاشراف الصحي عن شهر أكتوبر.

وطالب النائب الوفدى رئيس الوزراء ونوابه إصدار قرار بسحب العينات الدوريه للمصانع الغذائية وغيرها لإجراء التحاليل اللازمة لعودة التصدير .