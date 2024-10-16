الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

سفير مصر في توجو يلتقي رئيسة الوزراء التوجولية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى السفير أحمد عيد سفير جمهورية مصر العربية لدى توجو، السيدة Victoire S. Tomégah-Dogbé رئيسة الوزراء التوجولية، حيث أشادت السيدة رئيسة الوزراء التوجولية بالعلاقات الثنائية التاريخية، والجهود التي تقوم بها السفارة حيال تطوير المجالات التجارية والثقافية ونقل الخبرة المصرية في مختلف المجالات التنموية للاقتصاد التوجولى.

وأشارت السيدة رئيسة الوزراء إلى سابق مشاركتها في إحدى دورات مؤتمر الشباب الذي يعقد سنويًا برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذي ساهم في نقل الخبرات المصرية المتراكمة والاستفادة منها في توجو خاصة في مجال تنظيم بيوت ومراكز الشباب والاستماع لقضاياهم وتدريبهم في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

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