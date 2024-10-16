برلماني: كلمة الرئيس السيسي بالندوة التثقيفية طمأنت الشعب على أمن مصر

اعتبر النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد بمثابة رسالة طمأنة واضحة وحاسمة للشعب المصرى العظيم بشأن قدرة الجيش المصرى الباسل فى الحفاظ على أمن مصر واستقرارها مثمناً جميع الملفات والقضايا والرسائل المباشرة سواء للداخل أو الخارج التى جاءت فى كلمة الرئيس السيسى.

وأكدت للجميع قوة الدولة المصرية ومؤسساتها للدفاع عن السيادة المصرية وحفظ الأمن القومى، وذلك من خلال رجال القوات المسلحة البواسل الذين يشهد لهم التاريخ ببذل التضحيات والعطاء للحفاظ على أمن وسلامة البلاد، والتأكيد على أن مصر دولة راعية للسلام، ومن أوائل دولة التي سبق وحذرت من اتساع رقعة الصراع فى المنطقة بسبب اللجوء للحلول العسكرية.

وأكد النائب سيد حنفى طه فى تصريحات له اليوم أن الشعب المصرى العظيم فى علاقته مع قواته المسلحة الباسلة هو السبب الحقيقى فى قدرة مصر على مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية مشيراً الى أن ثقة المصريين بلا حدود فى القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية وجميع مؤسسات الدولة المصرية

وأشاد النائب سيد حنفى طه بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لجموع المصريين أن لديهم دولة قوية، ومؤسسات قادرة على حماية الأمن القومي المصري، وأن هذا يستوجب من الجميع الوقوف صفا واحدا خلف الدولة المصرية وفى نفس الوقت أهمية الوعى فيما يجرى من أحداث في المنطقة مؤكداً أن المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة والقوات المسلحة.