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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

طلب إحاطة في النواب بشأن تكرار انقطاع المياه عن مدينة أسيوط واستمرارها ليوم كامل

اللواء عصام العمدة
اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب

تقدم اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تكرار انقطاع المياه عن مدينة أسيوط بالكامل لمده تزيد عن 24 ساعة خلال اقل من شهرين.
وقال “العمدة” في طلبه: يؤكد الرئيس السيسي في كل خطاب على حرصه على توفير حياة كريمة لأهالي مصر وخاصة في القرى والمراكز المحرومة؛ بينما نجد مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط يحرمون أهالي مدينة أسيوط من الحياه الكريمة بتكرار انقطاع المياه عن مدينة أسيوط بالكامل لمده تزيد عن 24 ساعة خلال أقل من شهرين.
وتابع اللواء عصام العمدة قائلاً: وبسبب نفس خط الطرد المتهالك وبدون أدنى مراعاة لظروف المرضى وكبار السن وطلبة المدارس، مشيرًا إلى أن هناك فشل شديد في إدارة الأزمة بقلة توفير سيارات مياه شرب كافية للمواطنين للحصول على احتياجاتهم مطالباً وزير الإسكان بفحص أسباب تكرار انقطاع المياه ومحاسبة المقصرين.
 

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