الشرقية: ضبط 3327 عبوة لـ 27 صنف دواء منتهية الصلاحية ومحظور تداولها

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، وذلك من أجل ضبط سوق الأدوية البيطرية، وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ومن جهته أوضح لواء دكتور إبراهيم محمد متولي هاشم وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية؛ قامت إدارة الخدمات بالمديرية بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية، بتنفيذ حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز فاقوس.

ولفت إلى إنه تم المرور على ٢ مركز بيع أدوية غير مرخص، وتم ضبط عدد ٣٣٢٧ عبوة لـ ٢٧ صنف دواء مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية ومحظور، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري؛ إستمرار حملاتها المفاجئة لضبط المخالفين والحفاظ علي الصحة والسلامة العامة.