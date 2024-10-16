أسيوط للتكرير تتبني مبادرة «سلامتك تهمنا» لنشر ثقافة الصحة المهنية بين العمال

استضافت شركة أسيوط لتكرير البترول مبادرة (سلامتك تهمنا) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية البشرية تحت شعار بداية جديدة لبناء الإنسان، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العمال فى مختلف مجالات العمل، وقامت مديرية العمل بأسيوط بالتعاون مع شركة أسيوط لتكرير البترول بالإعداد وتنظيم المبادرة حيث حضر العديد من العاملين فى مختلف الشركات داخل المحافظة.

وبدوره، افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط معرض معدات السلامة والوقاية بشركة أسيوط لتكرير البترول والذى تضمن عدد من أجهزة الإنقاذ، أجهزة قياس الغازات بمختلف أنواعها، معدات الإطفاء، مهمات الوقاية الشخصية وتم تقديم شرح مفصل للحضور عن كيفية استخدام هذه الأجهزة ومعدات الوقاية.

خطة الإخلاء وقت الطوارئ

واستعرض الكيميائى أحمد فوزى ممثل السلامة بشركة أسيوط خطة الإخلاء ومسالك الهروب فى حالة الطوارئ من داخل قاعة الإجتماعات.

كما أكد الكيميائى ماجد الكردى رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول ورئيس المنطقة الجغرافية البترولية لجنوب الصعيد أن وجود ثقافة إيجابية للسلامة والصحة المهنية يعتمد على الإدماج من خلال المشاركة المجدية من جانب جميع الأطراف فى التحسين المستمر للسلامة والصحة فى العمل.

من جانبه أكد علي مصطفى وكيل مديرية العمل بأسيوط على أهمية تطوير منظومة ثقافة السلامة لأنها تحوى كل ما يتعلق بإدارة ناجحة للسلامة والصحة المهنية وتضبط سلوك الأفراد مما يمنع وقوع أى حوادث أو إصابات قد تنتج من سلوكيات أو ممارسات غير آمنة.

وأعرب اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن أهمية المبادرة والتى تأتى ضمن سلسلة مبادرة (بداية لبناء إنسان جديد) والتى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤكدا على اهمية بناء المورد البشرى المصرى وتطويره والمحافظة عليه.

عقب الإفتتاح انعقدت ثلاث محاضرات للتوعية (محاضرة تصاريح العمل - محاضرة التحقيق فى الحوادث - محاضرة تقييم مخاطر بيئة العمل).