ليلتان لـ محمد عبد الوهاب وعمرو دياب.. حفلات موسم الرياض في نهاية أكتوبر 2024

انطلقت فعاليات النسخة الخامسة من موسم الرياض خلال الأسبوع الماضي بأنشطة ترفيهية وفنية ورياضية وثقافية مناسبة لجميع الفئات العمرية بجانب عروض السيرك والمصارعة العالمية.

حفلات ختام أكتوبر في موسم الرياض 2024

وعلى الصعيد الغنائي لموسم الرياض في نسخته الخامسة يحمل الكثير من المفاجآت الغنائية الطربية والكلاسيكية والشبابية بجانب نجوم الغناء العالمي.

موعد ليلة عبد الوهاب

أما عن الحفلات الختامية لأكتوبر يستقبل موسم الرياض ليلة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب يوم الجمعة 25 أكتوبر مع 5 أصوات عربية “محمد ثروت، صابر الرباعي، ماجد المهندس، مي فاروق، نور مهنا”، بقيادة موسيقية للمايسترو وليد فايد.

موعد ليلة عمرو دياب

بجانب ليلة عمرو دياب التي تقام للمرة الأولى احتفاءً بمسيرته الفنية الطويلة التي تمتد لأكثر من 40 عامًا في 31 أكتوبر .

ويقام الحفل الأول في النسخة الخامسة من الموسم، غدًا مع 3 من نجوم الأغنية الخليجية الشبابية مع الفنان فؤاد عبد الواحد والفنان عايض وعودة مميزة لـ جواد العلي.

افتتاح موسم الرياض النسخة الخامسة

افتتحت فعاليات موسم الرياض 2024، الأسبوع الماضي وسط فعاليات رياضية وترفيهية ضخمة أشعلت رواده بالحماس وأضاءت سماء العاصمة بالألعاب النارية وأضواء الموسم التي ستستمر لأكثر من 3 أشهر.

فعاليات موسم الرياض أكتوبر 2024

يعتبر حفل افتتاح موسم الرياض 2024 واحدا من أبرز الأحداث التي تجذب الجمهور من داخل وخارج المملكة، حيث يجمع بين الثقافة، الفن، الرياضة، في وقت واحد، حيث تم استضاف العديد من أبطال الملاكمة العالميين بحضور آلاف الجماهير، ويتضمن هذا الموسم 14 منطقة ترفيهية، و 11 بطولة دولية، و 10 مهرجانات ومعارض، وكما أعلن المستشار أن حفل الافتتاح انطلقت أمس يوم 17 من أكتوبر 2024، حيث تم إقامة حفل الافتتاح في “Kingdom Arena” بالعاصمة الرياض حيث ضم الحفل عددًا من الفعاليات الرياضية مثل الملاكمة وكرة القدم، كما سيقام حفل موسيقي، والعديد من الأنشطة.

أهم الفعاليات التي قدمت في حفل الافتتاح

لقد كان حفل انطلاق موسم الرياض 2024 من طراز خاص، حيث ضم العديد من الفعاليات الكبيرة التي جعلت هذا الحدث فريد من نوعه، ومن أبرز هذه الفعاليات:

حيث جمعت هذه مواجهة نزال ملاكمة ضمن عرض “التاج الرابع” بين بطلي الملاكمة العالميين أرتور بيتربييف و دميتري بيفول، وتعتبر من أهم أحداث حفل الافتتاح، التي جذبت أنظار محبي الملاكمة حول العالم، حيث فاز البطل الروسي بيتربييف وحسم المعركة. بينما احتضنت الساحة عروضا موسيقية رائعة بمشاركة نجوم مشهورين مثل باستا رايمز، سيارا، وميسي إليوت، حيث ساهمت تلك الفقرات الموسيقية في إضفاء طابع عالمي على الحفل، حيث تفاعل الجمهور مع أداءات موسيقية المميزة، شهد حفل الافتتاح عروضا فنية رائعة تضمنت الألعاب النارية، و استعراضات الضوء، وعروض تفاعلية.