محافظ الدقهلية يكلف بمعاينة مواقع إنشاء المشروعات الاستثمارية

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، بالمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع انشاء المشروعات الاستثمارية بمراكز ومدن الدقهلية.

واوضح مرزوق، أن المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع التي تم معاينتها هي مشروعات تخدم الانتاج الزراعي والداجنى كثلاجات حفظ الخضروات والفواكة والدواجن واللحوم ومزارع تربية الدواجن ومزارع تربية وتسمين الماشية ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية وتتضمن ايضا مشروعات تخدم الالات والمعدات الزراعية كمحطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي.



وأكد ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل علي دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال انشاء مشروعات جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر.

وأوضح أن الدقهلية من المحافظات الكبيره التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة علي انشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة.

وأضاف أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.



ومن جانبه أوضح أن الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار انه تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي للمحافظة في اجتماعه مؤخرا، فقد قامت اللجان المشكلة برئاسته وعضوية كل من مديريات الزراعة والتموين والطب البيطري وشركة الغاز ومسئولي ادارات الاستثمار والتعاون الزراعي والانتاجي والاسواق والمعارض والتخطيط العمراني والحوكمة والمتابعة وتراخيص المستثمرين والادارات الزراعية المختصة بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لانشاء المشروعات المشار اليها بعدد من المشروعات بنطاق قرى مركز ومدينة بلقاس وطلخا بعدد ١٥ مشروع وذلك تمهيدا للعرض على اللجنة الدائمة واللجنة العليا للاستثمار برئاسة محافظ الدقهلية لدارسة الموافقة اقامة تلك المشروعات التى تساهم فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بنطاق الدقهلية وتخفيضا للاستيراد ورفع المعاناة عن كاهل الدولة في توفير العملة الصعبة اللازمة له.