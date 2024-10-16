محافظ القاهرة يتفقد منطقة وسط البلد

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بمنطقة وسط المدينة رافقه خلالها اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وم. محمد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وعدد من قيادات المحافظة والجهاز.

وأكد محافظ القاهرة خلال الجولة على حرص المحافظة على تطوير منطقة القاهرة الخديوية، والحفاظ عليها مشددًا على الأجهزة التنفيذية بإزالة أى تعديات عنها، وتحسين الصورة البصرية لها، وتنسيق الفراغ العام حولها.

إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية



ويهدف مشروع تطوير القاهرة الخديوية إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عبر الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة وإزالة التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة.

قام د. إبرهيم صابر محافظ القاهرة بزيارة تفقدية لقرية الفواخير، والمجمع الحرفى بمصر القديمة لمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال زيارات الوفود المشاركة فى المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة "WUF12"، التى ستعقد فى الفترة من ٤ - ٨ نوفمبر المقبل حيث سيتم تنظيم زيارة للقرية والمجمع خلال انعقاد المنتدى.

قرية الفواخير شهدت أعمال تطوير شملت إستكمال توصيل جميع المرافق

وأشار د. إبرهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن قرية الفواخير شهدت أعمال تطوير شملت إستكمال توصيل جميع المرافق «مياه - غاز – كهرباء - صرف» إلى جانب الاستمرار فى تركيب افران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الافران البدائية وتركيب الولاعات الذاتية لباقى الوحدات بقرية الفواخير، وإجراءات التشغيل الفعلى لباقى الافران ومتابعة اعمال الانارة والنظافة وغيرها .

كما تم رفع كفاءة المبانى وتركيب لاند سكيب زراعى إلى جانب تركيب أرفف جانبية على حوائط كل فاخورة لعرض المنتجات عليها بشكل جمالى بالإضافة إلى طلاء واجهات الفواخير ، وتقنين أوضاع العاملين بها، كما تم انشاء مدرسة لتعليم صناعة الفخار للحفاظ على استمرار المهنة.



وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم وضع قرية الفخار ، والمجمع الحرفى على خريطة المزارات أثناء فترة انعقاد المنتدى للتعريف بالحرف اليدوية ومستوى التطور الحضرى الجارى فى المنطقة المحيطة بهما.