619 مليون استثمارات كهرباء جنوب الدلتا خلال العام المالي 2024/2023

انعقدت اليوم الأربعاء الجمعية العمومية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لمناقشة القوائم المالية للعام المالي 2023/2024، وذلك برئاسة المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة.

واستعرض المهندس حسن محمد البيلي رئيس مجلس ادارة الشركة أبرز مؤشرات الشركة خلال العام المالي 2023 / 2024 ، حيث بلغت الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي 2023 / 2024 المنتهي 619 مليون جنيه.

تطوير مراكز خدمة العملاء

شملت خطة تطوير مراكز خدمة العملاء تطوير برنامج خدمة العملاء بكافة فروع الشركة لتطبيق منظومة الشباك الواحد وقياس مؤشرات الأداء وجارى التكامل مع المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء،و تطوير مراكز خدمة المواطنين بالفروع وتزويدها بالأثاث اللازم وبأجهزة حاسب آلي عليها كافة البرامج اللازمة لأداء جميع خدمات العملاء.

- دعم مكاتب خدمة المواطنين بالعناصر الفنية والتجارية لبحث شكاوى المواطنين

-تطوير مركز تهيئة العدادات بالشركة لتصل طاقته الانتاجية الي 3300 عداد يوميا وكذلك تجهيز 2 سيارة متنقلة لتهيئة العدادات بالفروع ومشاركتها في أداء خدمات الشحن مما ساهم في القضاء على قوائم انتظار العدادات بفروع قطاعات التوزيع وكذلك القضاء على طوابير الانتظارعلى منافذ خدمة العملاء

-ربط نظام تهيئة العدادات بخدمة العملاء مما أدى الى سرعة انهاء دورة تركيب العداد مع الحفاظ على أولوية التقديم للتركيب وحوكمة دورة تركيب العدادات الجديدة وعدادات المنصة والاحلال.

-تم عمل أرشفة الكترونية لجميع ملفات كبار المشتركين والتي يمكن الرجوع اليها لاستخراج البيانات المطلوبة للعملاء وجارى أيضا عمل أرشفة لملفات باقي المشتركين (صغار المشتركين) .