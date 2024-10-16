عبدالحليم حافظ بالذكاء الاصطناعي.. وعمرو مصطفى يعلق| ما القصة؟

أعلن المطرب والملحن عمرو مصطفى، عن مفاجأة خلال حضوره فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، المقام في دار الأوبر المصرية، مشيرا: « أخدت موافقة من محمد شبانة ابن شقيق العندليب لعمل أغنية وطنية بصوت عبدالحليم حافظ».

عمرو مصطفى وعبد الحليم حافظ

وأكد عمرو مصطفى خلال تصريحاته الأخيرة، قائلا: «أخدت موافقة من محمد شبانة ابن شقيق العندليب لعمل أغنية وطنية بصوت عبدالحليم حافظ باستخدام الذكاء الاصطناعي، وعملت تجربة صوت أم كلثوم بالذكاء كان صوتي أنا في الأساس».

عمرو مصطفى: بثبت للناس إننا نقدر نقدم ألحان زي ألحان زمان

وتابع عمرو مصطفى: «كنت مجرد بثبت للناس إننا نقدر نقدم ألحان زي ألحان زمان، وبعد كده على التيك توك شوفنا ناس بتعمل ألحان بصوت أم كلثوم مستحدثة ومشوفتش المنتجين بيتكلموا ولا بيعترضوا».

على صعيد آخر، وجه الفنان عمرو مصطفى، الشكر والتقدير إلى الدكتور مدحت العدل وإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة على إيمانها بالوجوه الشابة الجديدة في إخراج أوبرت «عايشين عبور تاني»، قائلاً: «جميعهم أصوات شابة وجديدة تستحق الدعم».

عمرو مصطفى وعبد الحليم حافظ



وأضاف في مداخلة فيديو عبر تطبيق زووم مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن إدارة الشئون المعنوية قامت بدور كبير وفعال في التواصل مع شباب الأغنية، وكان لهم دور أيضًا في تأهيلهم نفسيًا للوقوف والغناء أمام الرئيس السيسي.

وتابع عمرو مصطفى: «الشغل مع الشباب والوجوه الجديدة؛ أحلى من العمل مع مغنيين كبار، فالشباب اللي اشتغلت معاهم في الأوبرت ده كانوا عارفين إن ده عمل وطني لابد من الالتزام فيه، وكان هناك روح تعاون مشتركة بينهم جميعًا».

عمرو مصطفى



وأردف مصطفى: أخذت كل شاب وفتاة من مؤدو أوبرت «عايشين عبور تاني»، وتعاملت معهم كل شخص بمفرده، وأنجزنا هذا الأوبرت خلال يومين فقط.

واختتم عمرو مصطفى حديثه، قائلاً: سيكون هناك عمل وطني كبير يظهر للنور خلال الفترة المقبلة، وسيكون مفاجأة للجميع.