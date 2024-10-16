الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

سفير مصر في مالاوي يلتقي وزيرة الخارجية المالاوية.. تفاصيل

بوابة الوفد الإلكترونية

التقى محمد الشريف، سفير مصر في مالاوي بوزيرة الخارجية المالاوية، Nancy Tembo، حيث تم بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين سواء على الصعيدين الثنائي أو الدولي متعدد الأطراف.

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 وقد أثنت الوزيرة المالاوية على المستوى الذى بلغته العلاقات بين البلدين، معربة عن تطلعها إلى تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، ومؤكدة على تقديرها لمكانة مصر ودورها المحوري للدفاع عن قضايا القارة وجهودها في دعم ومساندة الشعب المالاوي. 

وأعربت الوزيرة المالاوية عن تطلعها للبناء على روابط الأخوة والصداقة التي تجمع مصر بمالاوي لتطوير التعاون بين البلدين والإستفادة من الإمكانات والخبرات المصرية المتميزة لاسيما في مجال بناء قدرات الكوادر المالاوية.

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