رفع 1500 طن مخلفات هدم من حرم الطريق بطلخا ونبروه

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تنفيذ حملة مكبرة لرفع تراكمات مخلفات الهدم والبناء على الطريق طلخا نبروه حرصا على تحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

وقال مرزوق إنه تم رفع 1500 طن مخلفات هدم من حرم الطريق وذلك في إطار الخطة التي تنفذها أجهزة المحافظة المختصة بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بهدف تحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.

ومن جانبه أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أنه تنفيذا لتكليفات، محافظ الدقهلية بمشاركة فهمي علام وكيل الادارة المتكاملة للمخلفات فقد تم التنسيق مع المحاسب سيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا لتنفيذ الحملة المذكورة لرفع التراكمات من علي الطريق المشار إليه.