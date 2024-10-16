الدقهلية: 40 ألف جلسة غسيل أجرتها أقسام ووحدات الكلى خلال الشهر الماضى

أكد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن أقسام ووحدات الكلى التابعة أجرت نحو 40 ألف جلسة غسيل كلوى علاوة على 200 جلسة غسيل طوارئ خلال سبتمبر الماضى .



وأضاف وكيل الوزارة، أن الشهر الماضى شهد إجراء 5 جلسات فصل بلازما بمستشفى شربين بالإضافة إلى تركيب مايزيد على 100 قسطرة مؤقتة.



بدوره أوضح الدكتور أحمد البيلى بالدقهلية، أنه فيما يتعلق برفع الكفاءة المهنية للفريق الطبى بوحدات الكلى فقد تم تنظيم ورشة عمل للأطباء بمستشفى دكرنس ودورة تدريبية للتمريض، لافتا إلى تجهيز دورة أخرى خلال الشهر الجارى.



جدير بالذكر أن عدد وحدات الغسيل الكلوى بالدقهلية يبلغ 30 وحدة تقدم خدماتها لما يزيذ عن 3000 مريض.

