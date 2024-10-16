منحة 50٪ لطلاب حادث طريق الجلالة حتى التخرج.. تفاصيل

قرر مجلس أمناء جامعة الجلالة بعد اجتماعه الطارئ لمتابعة حادث طريق الجلالة، والذي راح ضحيته 12 طالب وطالبة وإصيب 29 آخرين، المؤسف، تقديم منحة من الجامعة بنسبة 50% لكل المصابين بالحادث حتى تمام التخرج.

حادث الجلالة

وقدّمت جامعة الجلالة في بيان، قبل قليل، باسم رئيسها ونائبه، والأمين العام، إلى جانب الأكاديميين، والإداريين، ومنتسبي الجامعة كافة، واجب العزاء لشهداء العلم الذين وافتهم المنية في الحادث الأليم، كما تقدم الجميع بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وتابع المجلس أعمال اللجنة التي تم تشكيلها فور وقوع الحادث برئاسة رئيس الجامعة، للوقوف على حالة المصابين، حيث أكدت اللجنة تماثل 16 حالة للشفاء، وخروجها من المستشفى، بينما تتابع عن كثب حالة باقي المصابين، مع التأكد من أنّهم تحت إشراف طبي كامل، وقرر المجلس تحمل نفقات العلاج اللازمة لهم.

قرارات جامعة الجلالة لدعم الطلاب المصابين في الحادث

كما أحيط المجلس علمًا بأنّ وفدًا من الجامعة سيتجه مساء اليوم لتعزية أسر الشهداء؛ مؤكدا أنّ كلمات الرثاء والتعازي لن تبرد نار القلوب، وأي حديث لن يكفي لوصف الألم الذي يعتصر القلوب، لذا قرر المجلس اتخاذ بعض القرارات والتدابير، كما يلي.

• تشكيل فريق دعم صحي ونفسي ودراسي لحالات المصابين، نظرًا لأن آثار ما بعد الصدمة قد تؤثر على أدائهم الدراسي بعد اللحظات العصيبة التي عاشوها.

• تحمل نفقات العلاج دون التقيد بالحد الأقصى للتغطية التأمينية للطلاب.

• تقديم منحة جامعة الجلالة بنسبة 50% لكل المصابين بالحادث حتى تمام التخرج.

• توفير وسيلة نقل آمنة عاجلة للمقيمين في قرية بورتو من وإلى الجامعة دون أي أعباء مالية، حتى يتم توفير سكن لهم في مدينة الجلالة.

• دعم طلاب الجامعة نفسيًا في مواجهة مصابنا الأليم، وتحليل طلباتهم المشروعة وتنفيذ ما يقع في نطاق صلاحيات إدارة الجامعة على الفور

• زيادة التوعية بين الطلاب حول مخاطر استخدام باصات غير آمنة، ومناشدة الطلاب لاستخدام وسائل النقل الرسمية المراقب عليها، مع توفير السبل التي تضمن راحة وسلامة الطلاب على الطريق.

• دراسة التوسع في السكن الجامعي في مدينة الجلالة ليشمل الجميع، بالتعاون مع الجهات المسؤولة.