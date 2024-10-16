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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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وزير الخارجية: مصر على رأس أولويات التعاون الإنمائي الإسباني

الدكتور بدر عبدالعاطي
الدكتور بدر عبدالعاطي

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أنه أجرى محادثات مع نظيره الإسباني عن التعاون المشترك مع إسبانيا في مجال دعم التنمية.

 

وشدد وزير الخارجية،  خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني ، نقلته قناة “إكسترا نيوز”، على أن وزر الخارجية الإسباني أبلغه أنّ مصر على رأس الدول التي يولي الجانب الأسباني أهمية لها في الميزانية التنموية المقبلة، وهذا هو محل تقدير من الجانب المصري، ويعكس مدى عمق العلاقة التي تربط بين البلدين الصديقين.

 

ونوه بأنه تحدث مع وزير الخارجية الإسباني في الكثير من القضايا التي تهم مصر وإسبانيا، وفي مقدمتها قضية الإرهاب ومكافحته من جذوره، مضيفًا: “خاصة أنّ مصر لديها تجربة رائدة وناجحة في مجال مكافحة الإرهاب، وتحدثنا عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبالتأكيد وجدنا تقدير من الجانب الأسباني للأعباء الجسيمة والهائلة التي تتحملها مصر، جراء استضافة حوالي 10 مليون ضيف أجنبي يقيمون على الأراضي المصرية”.

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