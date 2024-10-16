لقاءً بري الشرقية حول «أهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث واستدامة مواردها»

نظمت مديرية الموارد المائية والري بمحافظة الشرقية برئاسة المهندس محمد قاسم وكيل أول الوزارة، اليوم الأربعاء الموافق 16/10/2024؛ لقاءً توعويًا حول «أهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث واستدامة مواردها»، بمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بالزقازيق، وذلك فى إطار تفعيل الحملة القومية للحفاظ على المياه.

حضر الندوة كل من: المهندس محمد توفيق مدير عام منطقة الصالحية، والمهندسة فاطمة نصر مدير عام التوجيه المائي لشرق الدلتا، والدكتورة مي عزت مصطفى مدير عام التوعية بالمشاركة الجمعية، والسيد على محمد مدير إدارة استطلاع الرأي، وعدد من أئمة المساجد الكبيرة بمدن المحافظة.

واشتمل اللقاء الإشارة إلى أهمية سُبل رفع الوعي بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث وإستدامة مواردها، باعتبار أن الحفاظ على المياه قضية أمن قومي؛ فكل قطرة ماء تساوي حياة، كما تم مناقشة أفضل الممارسات العملية لترشيد المياه والحفاظ على البيئة، وذلك حتى يتمكن أئمة الأوقاف بالتنسيق مع مسئول وزارة الرى ومهندسي المراكز من توصيل هذه المعلومات التوعوية من خلال خطب الجمع والدروس الدينية، لضمان نشر المعلومات الصحيحة بين المواطنين، وتصحيح أى مغالطات قد تكون متداولة بين المواطنين.

وأوضح المتحدثون في اللقاء أن الموارد المائية كالبحيرات والأنهار والجداول تتعرض لضغط نتيجة الطلب الزائد عليها، خاصة في المدن الكبيرة والمكتظّة؛ مما يزيد من خطر حصول أزمة على المياه، حيث يُتوقّع زيادة الطلب على المصادر المائية بشكل أكثر خلال العقود القادمة، فضلاً عن أن خطر الطلب المائي يضرّ بالنظم البيئية والعمليات الطبيعية التي تحتاج إلى المياه.

وكان الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، قد أكد حرص الوزارة على التواصل مع كافة الجهات لدعم ملف التوعية وتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع بكافة المحافظات، لافتًا إلى أن أئمة وعلماء الأوقاف عليهم دور بارز في توصيل المعلومات الخاصة بملف المياه للمواطنين، بإستخدام أفكار مُبسطة تصل بسهولة لأذهان المستمعين فى خطب يوم الجمعة والندوات والمناسبات الدينية المختلفة، خاصة فى ظل انتشار أئمة المساجد فى كافة ربوع الجمهورية، وتواصلهم الدائم مع المواطنين وما يحظى به الأئمة من احترام وتقدير كبير من كافة المواطنين.

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أهمية الاعتماد على خطب الجمعة كمنبر بارز للتوعية بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من منظور دينى وأخلاقى، مع قيام وزارة الموارد المائية والري بتوفير المعلومات الدقيقة عن المياه فى مصر وامداد الأئمة، لافتًا إلى أن هذه الحملة تستهدف توعية كافة فئات المجتمع بترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث خاصة فى ظل تحديات المياه، والتعريف بالمفاهيم المائية مثل البصمة المائية والمياه الافتراضية وغيرها.

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