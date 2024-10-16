"كلمة ورد غطاها".. الليثي وصيام يتحدثان عن شخصية "الودني"

تناول الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة اليوم، من برنامج "كلمة ورد غطاها" عبر أثير الشرق الأوسط، شخصية " الودني ضعيف الشخصي".

وحاور الليثي الفنان أحمد صيام حوّل شخصية "الودني ضعيف الشخصية"، وهو الإنسان الذي لا يستطيع أن يأخذ موقف فى حياته انسان هوائى خفيف عامل زى الإريال الذي يلقط كل الإشارات وقنواته كلها داخله فى بعضها ومشكلته إنه ودني بيسمع لكل الناس وميعرفش ياخد قرار ، حيث دار حوار ساخر بين عمرو الليثي والفنان أحمد صيام والذى قام بتقليد تلك الشخصية.



"كلمة ورد غطاها" تجربة إذاعية " سيمي دراما " تتناول الكشف عن عدد من الشخصيات الإيجابية والسلبية التي نعيش معاها ونتقابل معاها يوميا بشكل بسيط وساخر البرنامج من تقديم الإعلامي عمرو الليثي ويكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه و يشارك فى التمثيل به الفنان القدير أحمد صيام ويخرجه الإذاعي تامر حسني.



ويتناول البرنامج عبر حلقاته نقدًا مباشرا للظواهر المرفوضة في المجتمع ومناقشتها و كفيفة التصدى لها وعلاجها، يُذاع البرنامج من الأحد للخميس الساعة 8:55 صباحًا.. والإعادة الساعة 3:40 ظهرًا.

