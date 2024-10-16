استمرار أعمال تأهيل طريق كفور بلشاي بكفر الزيات

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية استمرار الاعمال في تأهيل طريق كفور بلشاي كفر الزيات - بسيون والذي تقوم بتنفيذه مديرية الطرق والنقل بالغربية بطول اجمالي ٢١٠٠ م ابتداءا من نهاية المرصوف حديثا بطول ٥٠٠ م حتى مدخل كفور بلشاي ومسافة تاليها بطول ١٣٠٠ م حتى ثلاجة الفردوس باتجاه بسيون ومسافة أخرى امام قرية دقرن بطول ٣٠٠ م ومتوسط عرض ٧,٥ م تمهيدا للبدء في أعمال الرصف مطلع الأسبوع القادم ، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة.

واكد المحافظ ان رصف الطريق اتى استجابة لمطالب أهالي القرية بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريق ،مشيرا الى أهمية الطريق كمحور مروري هام يربط بين مركزي كفر الزيات وبسيون .

من ناحية أخري أعلن محافظ الغربية، البدء في أعمال رصف طبقة الاسفلت بشارع المدارس بقطور بطول ٧٥٠ متر ومتوسط عرض ١٤ متر لإعادة الشكل الجمال والحضاري لقطور.

وأشار محافظ الغربية ان الشارع يعد من الشوارع الهامة لكونه من اكبر الشوارع بمدينة قطور ويشهد كثافات مرورية كبيرة على مدار اليوم مؤكدا على أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة، لافتا أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة الخدمات التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين.