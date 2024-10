المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة يشارك في المؤتمر الدولى لصحة المرأة MESPAG

قامت الدكتورة ميرڤت السيد مدير المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية، وبحضور الدكتور عبدالمنعم فوزي نقيب الأطباء بالإسكندرية، وأستاذ النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الاسكندرية، فعاليات اليوم الأول لمؤتمر صحة المرأة العالمى MESPAG، المنعقد في الفترة من ١٦-١٧ اكتوبر بحضور افيف من أساتذة كلية الطب جامعة الاسكندرية Middle East Society for Adolescents and Pediatric Gynecology Conference وورشة العمل المقامة بالمركز الافريقي لخدمات صحة المرأة على هامش المؤتمر الدولى لصحة المرأة بعنوان “Returning to the basics in gynecological Ultrasound “

ويحاضرها الدكتور "هشام الجمال" أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الإسكندرية و بحضور ما يقرب من 20 اخصائى طبيب بشرى فى تخصص طب النساء والتوليد، وبها يتم إعادة تشغيل مدرسة لتعلم الموجات الصوتية بالمركز الأفريقى “SONO School” بعد الانتهاء من أعمال التطوير الذى استمر ما يقرب من ثلاث سنوات و ذلك لتدريب و تعليم الأطباء خاصة أطباء النساء والتوليد علي استخدام أحدث أجهزه الموجات الصوتية ويذكر ان الإفتتاح الأول لمدرسة السونار تم في اغسطس 2014 وكانت الأولى على مستوى جمهورية مصر العربية بالتعاون المشترك مع شركة سامسونج للإلكترونيات و توفير ثلاث أجهزة للموجات الصوتية ذات التقنية الحديثة والتى من دورها تساهم فى خدمة المجتمع و رفع كفاءة الاطقم الطبية لصالح المرضى.