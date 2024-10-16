سقوط عصابة تخزين وبيع السجائر في السوق السوداء بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاط الإجرامي في فى تجميع وتخزين كميات كبيرة من السجائر مختلفة الأنواع "مهربة جمركياً" وبيعها في السوق السوداء ،وضبط داخل مخزن خاص بهم على أكثر من 40 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع مهربة جمركياً مجهولة المصدر ،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية قيام 4 أشخاص من بينهم "قائدى سيارتين")، بتكوين تشكيل عصابى، تخصص فى تجميع وتخزين كميات كبيرة من السجائر مختلفة الأنواع "مهربة جمركياً" وامتناعهم عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهمين باستغلال مخزن "غير مرخص" - كائن بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بالمخزن المشار إليه وعُثر بحوزتهم على أكثر من 40 ألف عبوة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع مهربة جمركياً مجهولة المصدر – مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.