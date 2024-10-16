وكيل تعليم الأقصر يتفقد فعاليات مبادرة بداية لطلاب المدارس

تفقد الدكتور صفوت جارح وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، عدداً من فاعليات المبادرة والتى تشارك بها مديرية التربية والتعليم بالأقصر مع الجهات المعنية، والتى تضمنت ندوة توعية صحية أقامتها مديرية التربية والتعليم بالأقصر بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) والتي أقيمت بمكتبة مصر العامة مستهدفةً مجموعة من مدارس المحافظة، وذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.



يأتي ذلك فى ضوء استمرار فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

وفي هذا السياق، أوضحت دكتورة ناهد محمد مدير عام الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية فرع الاقصر أنه ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لغسل الأيدي والمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وفى إطار توجيهات الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ود.نانسي عبد العزيز المدير التنفيذى للهيئة، فيما يتعلق بتفعيل دور الهيئة في توعية المجتمع ونشر ثقافة الجودة من خلال التعريف بإصدارات GAHAR من المعايير الوطنية لجودة الرعاية الصحية المعتمدة دوليا من "اسكوا ISQUA"، نظم فرع الهيئة بمحافظة الأقصر هذه الندوة التعريفية عن دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في ضمان جودة الخدمات الصحية وطرق الوقاية من العدوي، مشيرة إلى اهتمام الهيئة بنشر ثقافة الجودة بين المواطنين لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.



كما أشار صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر الي دعم وتشجيع نشر ثقافة الجودة بين طلاب المدارس ودور الطلبة المشاركين في نشر تلك الثقافة بالمدرسة عن طريق الإذاعة المدرسية وعمل أبحاث بمكتبة المدرسة.



وشرحت الدكتورة هناء صموئيل منسق العمليات الميدانية بفرع الهيئة العامة للرقابة والاعتماد بالأقصر الفرق بين الثلاث هيئات بمنظومة التأمين الصحي الشامل طبقاً للقانون رقم ٢ لعام ٢٠١٨ وتوضيح دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في ضمان جودة الخدمات المقدمة من خلال تطبيق معايير جاهار .

وفي سياق اخر، تفقد "جارح " ورشة الخط العربي بمكتبة مصر العامة والتي استهدفت عدد ٢٢ من العاملين بالمجالس المحلية للمدن والمراكز والقرى.

وفي ختام الجولة تفقد "جارح" ورشة عمل "المعلم الموهوب" والتي أقيمت بمدرسة الأقصر الثانوية الفندقية مستهدفةً ٢٠ أخصائي ومعلم من مدارس ادارة الأقصر التعليمية.