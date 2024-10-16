اعتلى جيني كاتامو لاعب منتخب موزمبيق صدارة جدول ترتيب هدافي تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد انتهاء الجولة الرابعة.



ترتيب هدافي تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025



1- جيني كاتامو، موزمبيق، 4 أهداف.

2- جان فيليب كراسو، كوت ديفوار، 3 أهداف

2- محمود حسن تريزيجيه، مصر، 3 أهداف

3- يوسف ماتشنجاما، جزر القمر، هدفين

3- محمد صلاح، مصر، هدفين

3- ساديو ماني، السنغال، هدفين

3- ريان مينديز، كاب فيردي، هدفين

3- فرانك كيسى، كوت ديفوار، هدفين

3- بيسوما، مالي ، هدفين

3- حكيم زياش، المغرب، هدفين

3- لوكمان، نيجيريا، هدفين

3- فينسنت أبوبكر، الكاميرون، هدفين

وأسدل الستار على مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 والتي شهدت فوز منتخب مصر على موريتانيا بهدف نظيف.

واقترب منتخب غانا من الفشل في حجز تذكرة التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الخسارة أمام السودان في الجولة الرابعة ويحتاج المنتخب الغاني لمعجزة وحسبة برما في الجولتين المقبلتين من أجل إنعاش آماله للتواجد في الكان في ظل المنافسة مع السودان علي تذكرة التأهل.

ومن المقرر إنطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026 بمشاركة 24 منتخبا في بطولة كأس أمم إفريقيا، مقسمين على 6 مجموعات.

وتشهد التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا، مشاركة 48 منتخبا، مقسمين على 12 مجموعة، وتضم كل مجموعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 4 منتخبات، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى البطولة الأفريقية.