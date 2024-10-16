محافظ الدقهلية يتفقد رفع كفاءة شبكة صرف الأمطار بنقق السكة الحديد

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بجولة تفقدية بمدينة المنصورة تفقد خلالها اعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة صرف الامطار بنفق السكة الحديد استعدادا لقدوم فصل الشتاء، مكلفًا أمين رئيس حي شرق المنصورة، بضرورة تكثيف العمالة القائمة علي العمل في تطوير النفق وذلك للانتهاء من الاعمال وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

وأكد ضرورة تنفيذ بيان عملي لمجابهه تراكم المياه بالنفق والمنطقة المحيطة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي قبل قدوم الامطار حتي تكون كافة الاجهزة علي اتم الاستعداد للتعامل مع ايه تراكمات امطار خلال فصل الشتاء،

وحرص محافظ الدقهلية، على تفقد جدارية سكه سندوب الجاري تطويرها، كما تفقد مساكن الجلاء ونفق الهابي لاند حيث اكد علي اهميه متابعة اعمال النظافة ورفع القمامة اولا بأول مشيرا الي ان قضية نظافة وتحسين مستوي الخدمة في قطاع النظافة بالشوارع والميادين تأتي علي رأس الاولويات في جولاتي الميدانية .