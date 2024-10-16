أوهمتهم بشهادات دراسية "مغشوشة".. القبض على متهمة بالاحتيال على المواطنين

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدىالسيدات) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات دراسية مقابل مبالغ مالية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل فى العديد من الشركات والموسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة".

تم ضبطها، وعُثر بمقر الكيان المشار إليه على (عدد من المطبوعات الدعائية للكيان –كمية من الكروت الشخصية بإسم مالكة الكيان).