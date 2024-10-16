المشدد 7 سنوات لـ عامل متهم بالشروع في قتل نجل عمه بالمرج

بسبب خلافات بينهما..

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 7سنوات، لاتهامه بالشروع في قتل نجل عمه لخلافات بينهما بمنطقة المرج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارًا من مباحث قسم شرطة المرج، يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب مشاجرة بين عامل ونجل عمه بسبب خلافات بينهما، أطلق خلالها الأول طلقات من سلاح "خرطوش" ما أسفر عن إصابة الأخير وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات بينه وبين المجني عليه، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهم، فيما استمعت لأقوال شهود العيان وكذلك استمعت لأقوال المتهم فور تحسن حالته الصحية، وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة، وفور الانتهاء من التحقيقات أمرت بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

وفي سياق آخر أصيب أحد الأشخاص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من الخدمات المعنية على الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، يفيد بوقوع حادث تصادم وإصابة شخص، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة ما أسفرعن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مالك السيارة.

فيما أقدمت فتاة على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق السادس من شرفة شقتها بمنطقة بولاق الدكرور لمرورها بأزمة نفسية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بولاق تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بسقوط فتاة من علو بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن الفتاة أقدمت على إنهاء حياتها قفزا من الطابق السادس لمرورها بأزمة نفسية، تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.