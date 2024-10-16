الإيقاع بعاطلين غسلا 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلين"لأحدهما معلومات جنائية"–مقيمان بمحافظة أسيوط) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى والعقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً).