دفن ضحايا ونش الاثاث فى الفيوم

تم صباح اليوم الأربعاء دفن الشابين ضحيتي سقوط ونش الاثاث بالفيوم، فى مسقط راسيهما بقرية سنوفر وهما محمد خالد، وعلي سعيد محمد .

وقد عم الحزن فى القرية عقب علمهم بالحادث الذى وقع مساء امس الثلاثاء في منطقة العبودى بمدينة الفيوم وانهم من خيرة الأبناء فى القرية وكانا يعملان على الونش فى نقل الاثاث وسقط فوق رأسيهما مما اودى بحياتهم فى الحال .

وسادت حالة من الاستياء على وسائل التواصل الاجتماعي لفقد الشابين لحياتهم، وألقوا باللوم على إهمال عمليات الصيانة للونش، وعدم وجود أى حماية للعاملين على الونش تقيهم فى حالة حدوث أى طارئ.

تفاصيل الواقعة

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور قسم أول الفيوم بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً من الأهالي بمصرع شابين وإصابة آخر بحي العبودي دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين انه أثناء قيام أشخاص برفع اثاث منزلي باستخدام ونش ،سقط الونش على 3 أشخاص وكشفت المعاينة الأولية مصرع شخصين وإصابة أخر بإصابات خطيرة ، تراوحت ما بين كسور بالساقين ونزيف بالبطن والمخ، ونقلت سيارات الإسعاف الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام ,وتم نقل المصاب إلى المستشفى ذاته لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم ، وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

2