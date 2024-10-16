الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

الإحصاء: ارتفاع إنتاج الحبوب في مصر لـ 23.7 مليون طن خلال 2022/2023

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر شهدت زيادة ملحوظة في إنتاج الحبوب والمواد الغذائية الأساسية، حيث بلغ إجمالي إنتاج الحبوب في مصر لعام 2022/2023 حوالي 23.7 مليون طن، مقارنة بـ 23.4 مليون طن في العام السابق، مما يمثل زيادة قدرها 1.4%.

وارتفع متوسط نصيب الفرد من الحبوب إلى 300.7 كجم لعام 2022/2023 مقارنة بـ 296.6 كجم لعام 2021/2022، بزيادة قدرها 1.4%.

ووفقا لـ الجهاز المركزي للتعبئة، يُعزى هذا الارتفاع إلى النمو الكبير في إنتاج محصول الأرز، الذي شهد زيادة غير مسبوقة بلغت 44.8% مقارنة بالعام الماضي.

وتراجع إنتاج القمح إلى 9.1 مليون طن لعام 2022/2023 مقارنة بـ 9.6 مليون طن في العام السابق، بانخفاض نسبته 5.8%. يُعزى هذا التراجع إلى انخفاض المساحة المزروعة بالقمح بنسبة 7.4%، وبلغ متوسط نصيب الفرد من القمح 155.4 كجم لعام 2022/2023، مقارنة بـ 165.0 كجم في العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 5.8%.

وشهد إنتاج الأرز زيادة كبيرة بنسبة 44.8%، ليصل إلى 6.2 مليون طن لعام 2022/2023 مقارنة بـ 4.3 مليون طن في العام السابق. تعود هذه الزيادة إلى ارتفاع المساحات المزروعة بالأرز بنسبة 40.9%، وارتفع متوسط نصيب الفرد من الأرز إلى 41.6 كجم لعام 2022/2023، مقارنة بـ 28.7 كجم في العام السابق، بزيادة بلغت 44.9%.

كما ارتفع إنتاج الخضروات إلى 24.9 مليون طن لعام 2022/2023 مقارنة بـ 23.7 مليون طن في العام السابق، بزيادة قدرها 5.2%، وبلغ متوسط نصيب الفرد من الخضروات 84.9 كجم لعام 2022/2023، مقارنة بـ 80.7 كجم في العام السابق، بزيادة قدرها 5.2%.

كذلك شهد إنتاج الفاكهة ارتفاعًا بنسبة 6.2%، ليصل إلى 13.79 مليون طن لعام 2022/2023 مقارنة بـ 12.99 مليون طن في العام السابق، وارتفع متوسط نصيب الفرد من الفاكهة إلى 69.3 كجم لعام 2022/2023 مقارنة بـ 65.6 كجم لعام 2021/2022، بزيادة قدرها 5.6%.

على الصعيد العالمي، سجلت بيانات إنتاج الحبوب انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2%، حيث بلغ إنتاج الحبوب العالمي 2.81 مليار طن لعام 2022/2023، مقارنة بـ 2.82 مليار طن في العام السابق، كما تراجع متوسط نصيب الفرد عالميًا من الحبوب بنسبة 0.2%، ليصل إلى 151.2 كجم لعام 2022/2023 مقارنة بـ 151.5 كجم لعام 2021/2022.

وبلغ إنتاج القمح عالميًا 806.6 مليون طن لعام 2022/2023، مقارنة بـ 778.3 مليون طن في العام السابق، بزيادة قدرها 3.6%، وارتفع متوسط نصيب الفرد من القمح عالميًا إلى 70.2 كجم لعام 2022/2023، مقارنة بـ 67.7 كجم لعام 2021/2022، بزيادة قدرها 3.7%.

وسجل إنتاج الأرز العالمي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1%، حيث بلغ 525.6 مليون طن لعام 2022/2023، مقارنة بـ 526.3 مليون طن في العام السابق، وانخفض متوسط نصيب الفرد من الأرز عالميًا إلى 54.3 كجم لعام 2022/2023، مقارنة بـ 54.4 كجم في العام السابق، بنسبة تراجع قدرها 0.2%.

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