الإحصاء: ارتفاع إنتاج الحبوب في مصر لـ 23.7 مليون طن خلال 2022/2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر شهدت زيادة ملحوظة في إنتاج الحبوب والمواد الغذائية الأساسية، حيث بلغ إجمالي إنتاج الحبوب في مصر لعام 2022/2023 حوالي 23.7 مليون طن، مقارنة بـ 23.4 مليون طن في العام السابق، مما يمثل زيادة قدرها 1.4%.

وارتفع متوسط نصيب الفرد من الحبوب إلى 300.7 كجم لعام 2022/2023 مقارنة بـ 296.6 كجم لعام 2021/2022، بزيادة قدرها 1.4%.

ووفقا لـ الجهاز المركزي للتعبئة، يُعزى هذا الارتفاع إلى النمو الكبير في إنتاج محصول الأرز، الذي شهد زيادة غير مسبوقة بلغت 44.8% مقارنة بالعام الماضي.

وتراجع إنتاج القمح إلى 9.1 مليون طن لعام 2022/2023 مقارنة بـ 9.6 مليون طن في العام السابق، بانخفاض نسبته 5.8%. يُعزى هذا التراجع إلى انخفاض المساحة المزروعة بالقمح بنسبة 7.4%، وبلغ متوسط نصيب الفرد من القمح 155.4 كجم لعام 2022/2023، مقارنة بـ 165.0 كجم في العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 5.8%.

وشهد إنتاج الأرز زيادة كبيرة بنسبة 44.8%، ليصل إلى 6.2 مليون طن لعام 2022/2023 مقارنة بـ 4.3 مليون طن في العام السابق. تعود هذه الزيادة إلى ارتفاع المساحات المزروعة بالأرز بنسبة 40.9%، وارتفع متوسط نصيب الفرد من الأرز إلى 41.6 كجم لعام 2022/2023، مقارنة بـ 28.7 كجم في العام السابق، بزيادة بلغت 44.9%.

كما ارتفع إنتاج الخضروات إلى 24.9 مليون طن لعام 2022/2023 مقارنة بـ 23.7 مليون طن في العام السابق، بزيادة قدرها 5.2%، وبلغ متوسط نصيب الفرد من الخضروات 84.9 كجم لعام 2022/2023، مقارنة بـ 80.7 كجم في العام السابق، بزيادة قدرها 5.2%.

كذلك شهد إنتاج الفاكهة ارتفاعًا بنسبة 6.2%، ليصل إلى 13.79 مليون طن لعام 2022/2023 مقارنة بـ 12.99 مليون طن في العام السابق، وارتفع متوسط نصيب الفرد من الفاكهة إلى 69.3 كجم لعام 2022/2023 مقارنة بـ 65.6 كجم لعام 2021/2022، بزيادة قدرها 5.6%.

على الصعيد العالمي، سجلت بيانات إنتاج الحبوب انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2%، حيث بلغ إنتاج الحبوب العالمي 2.81 مليار طن لعام 2022/2023، مقارنة بـ 2.82 مليار طن في العام السابق، كما تراجع متوسط نصيب الفرد عالميًا من الحبوب بنسبة 0.2%، ليصل إلى 151.2 كجم لعام 2022/2023 مقارنة بـ 151.5 كجم لعام 2021/2022.

وبلغ إنتاج القمح عالميًا 806.6 مليون طن لعام 2022/2023، مقارنة بـ 778.3 مليون طن في العام السابق، بزيادة قدرها 3.6%، وارتفع متوسط نصيب الفرد من القمح عالميًا إلى 70.2 كجم لعام 2022/2023، مقارنة بـ 67.7 كجم لعام 2021/2022، بزيادة قدرها 3.7%.

وسجل إنتاج الأرز العالمي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1%، حيث بلغ 525.6 مليون طن لعام 2022/2023، مقارنة بـ 526.3 مليون طن في العام السابق، وانخفض متوسط نصيب الفرد من الأرز عالميًا إلى 54.3 كجم لعام 2022/2023، مقارنة بـ 54.4 كجم في العام السابق، بنسبة تراجع قدرها 0.2%.