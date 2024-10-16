فحص 25 ألف طالب بالمنيا لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن فحص 25,870 تلميذاً من طلاب المدارس الإبتدائية في الريف، لإكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية، وذلك على مدار أسبوع ضمن مبادرة “بداية جديدة لتنمية الإنسان”، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويأتي هذه الجهود تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، وتهدف إلى تعزيز صحة الطلاب في هذه المرحلة الهامة.

وأوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تستهدف طلاب الصفوف من الأول إلى السادس الابتدائي، وتشمل إجراء مسح طبي للكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا.

وتضمنت الخدمات المقدمة في الحملة ، قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن ، لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة أو التقزم، مضيفا وكيل الوزارة أنه في حال اكتشاف أي حالة مرضية بين الطلاب، يتم تحويل الطفل لتلقي العلاج اللازم.