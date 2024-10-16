تدريبات متنوعه للاعبى الزمالك استعدادا للسوبر

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية متنوعة خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتقسيم الفريق لمجموعات لأداء بعض الجمل الفنية سواء بالتسديد على المرمى أو التمريرات المتقنة، والتي شارك فيها محمود حمدي "الونش" في إطار تجهيزه بشكل تدريجي للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

بعد ذلك خاض الفريق تقسيمة مصغرة، في منتصف الملعب من أجل تطبيق بعض الجمل الفنية والخططية، والتركيز على التحكم في الكرة بالمساحات الضيقة.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات صباح غداً الخميس ، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.