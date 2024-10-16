لاعب منتخب الشباب يعود إلى تدريبات الزمالك

انتظم محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وشارك محمد السيد في تدريبات الزمالك بعد عودته من معسكر منتخب مصر مواليد ٢٠٠٥ الذي أقيم خلال الفترة الماضية استعداداً خوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية للشباب.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات صباح غداً الخميس، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.