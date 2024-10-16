"الرياضة فى مصر القديمة" محاضرة بمدرسة الامل للصم وضعاف السمع بالفيوم

شارك متحف كوم اوشيم بالفيوم برئاسة الدكتور ممدوح الشوكى مدير عام المتحف فى فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان".

قام قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف كوم أوشيم يوم بإلقاء محاضرة في مدرسة الأمل للصم، وضعاف السمع للبنين في مدينة دمو، تحت عنوان "الرياضة في مصر القديمة" تناولت المحاضرة التى القتها نورا حمدى مفتشة الاثار بالمتحف مختلف أنواع الرياضات، مع تقديم صور تبرز التنوع بين الماضي، والحاضر، كما شملت المناقشة نبذة مختصرة عن متحف كوم أوشيم، وبعض مقتنياته وذلك بالتعاون مع قصر الثقافة بالفيوم.

كما قام القسم التعليمى بالمتحف على هامش الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر، بتنظيم ورشة تلوين للأطفال لأشكال الجبس وتلوين رسومات أثرية .

مشاركة التربية والتعليم فى المبادرة

ومن جهه اخرى قامت مديرية التربية والتعليم بالفيوم بتنفيذ عدد من الفعاليات والندوات والأنشطة بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة في ضوء فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، و محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم

شملت الفعاليات فى قسم التربية النفسية محاضرة بعنوان المواطنة ، بمدرسة ياسر كمال تمام الابتدائية بشرق الفيوم , ومحاضرة بعنوان التفكير الإيجابي نحو المدرسة والتعلم، مدرسة المحمدية الإعدادية بنات بغرب الفيوم., وبرنامج فواصل للوقاية من الإدمان والتعاطى بين المراهقين ، مدرسة طبهار الثانوية ، بأبشواى , و ندوة بعنوان (المواطنة) ، مدرسة الشهيد ياسر كمال تمام بشرق الفيوم , ومحاضرة بعنوان التفكير الإيجابي نحو المدرسة والتعلم بمدرسة المحمدية الإعدادية .

وفى التنمية المستدامة تم تنظيم ندوة الغذاء الصحي والحفاظ على المياة بمدرسة السلام الابتدائيه بشرق الفيوم , وحملة الكشف عن الأنيميا وإجراء الفحص الشامل بمدرسة الشهيد عيد عبدالبصير الابتدائية وندوة عن التوعية الصحية (النظافة الشخصية والتغذية الصحية السليمة ) بمدرسة محمد معبد الابتدائية بشرق الفيوم و ندوة عن التوعية الصحية (النظافة الشخصية وأضرار الزواج المبكر ) بمدرسة المحمدية الإعدادية للبنات بغرب الفيوم , وتطعيم وفحص طبي لطلاب مدرسة صقر أبوجليل , وورشة عمل عن تنمية الولاء والانتماء من خلال وحدات التدريب بالمدارس ، مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات بغرب الفيوم وندوة توعية صحية عن "النظافة الشخصية وسن المراهقة" - مدرسة النهضة الإعدادية للبنات بشرق الفيوم, و فحص طبي شامل بمدرسة القاياتي بسنورس و مدرسة البصير للتعليم الأساسي.

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