شواطئ الإسماعيلية تخفيض رسوم الدخول 50 % يوم الجمعة

أعلن اللواء طيار اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، منح تخفيض قدرة 50 % تذكرة الدخول للأندية والشواطئ التابعة للمحافظة لمواطني المحافظة والإقليم أو زائري المحافظ يوم الجمعة القادم الموافق 18 أكتوبر 2024، وذلك بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق السادس عشر من أكتوبر.

يأتي هذا القرار استجابة لمطالب المواطنين بعدما تقرر فتح الشواطئ مجانا اليوم الأربعاء، وذلك في إطار احتفالات محافظة الإسماعيلية بالعيد القومي للمحافظة، والذي يوافق السادس عشر من أكتوبر.



وكان محافظ الإسماعيلية قد شدد على ضرورة إبراز المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، حتى يستمتع أبناء المحافظة بالمسطحات الخضراء ومقوماتها السياحية خلال فترة الاحتفالات، والتي تضم عددًا من الفعاليات الفنية والرياضية والافتتاحات لعدد من المشروعات التي تهدف إلى خدمة المجتمع الإسماعيلي.

وتحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي في 16 أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذي يعد رمزًا لتلاحم فئات الشعب من المواطنين والعمال والطلبة والفدائين وذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال الإنجليزي ومعسكرات الإنجليز عام 1951م.