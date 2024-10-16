وليد عباس: المعارض العقارية الجادة شريك رئيسي في دعم ملف تصدير العقار

برعاية وزارة الإسكان.. إنطلاق معرض «هذي مصر برايم» العقاري بمدينة الرياض 26 أكتوبر

تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحضور عدد من المسؤولين من مصر والمملكة العربية السعودية، تنطلق فعاليات النسخة الـ 26 من معرض «هذي مصر برايم» والتي تنظمها شركة النيروز لتنظيم المعارض بمدينة الرياض خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري.

وتشهد النسخة الجديدة من المعرض مشاركة حصرية لكبرى شركات التطوير العقاري في مصر، والتي تقدم عدداً من الفرص الاستثمارية لزوار المعرض.

من جانبه، قال الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات، والمشرف على قطاع مكتب وزير الإسكان، إن القطاع العقاري في مصر ينمو بشكل سريع ويشهد طفرة غير مسبوقة في حجم الانشاءات وملف التنمية في كافة مناطق الجمهورية والذي توليه القيادة السياسية العناية الكاملة.

وأشار عباس، إلى أن هذا الحجم من المشروعات النوعية والمميزة يحتاج لتضافر جهود القطاع الخاص مع جهود الدولة للتسويق خارجيا ونقل الصورة الصحيحة للتنمية الشاملة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يتحقق من خلال المعارض العقارية الجادة القادرة على الترويج لما يتم من انجازات على أرض الواقع والتي تحظي برعاية ودعم وزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني، وبشكل يساهم في دعم ملف تصدير العقار للخارج.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة النيروز إسلام برهان، أن النسخة الجديدة من المعرض وما تشهده من حجم مشاركة لكبرى شركات التطوير العقاري في مصر، تعكس النجاح الذي حققته الدورات السابقة والتي كان أخرها في مدينة الرياض منتصف شهر مايو الماضي.

وأشار إلى أن النسخة الجديدة من المعرض تضم 24 شركة من أكبر الأسماء في السوق العقارية، وتعتبر مشاركتها في معرض خارجي واحد حدث هو الأول من نوعه على مستوى المعارض العقارية.

وأضاف بأن أبرز الشركات العارضة في النسخة الـ 26 من معرض «هذي مصر برايم» هي:

“ORA Egypt, La Vista Developments, SODIC, Palm Hills Developments, Hyde Park, Al Marasem Development, Founders - Al Ahly Sabour, Nawassy Developments, Egygab, Urbnlanes, Morshedy Group , Al Ashraaf, Menassat, The Land Developers – TLD , IGI Developments, Wealth Development, Beta Egypt, UC Development, ARQA Development,W’S ,Mardev, Jdar Developments, Novara Developments, Milestone Development”.

وتابع إسلام برهان، بأن هذه الدورة حظيت باهتمام ورعاية معالي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المهندس شريف الشربيني، والذي يشيد دائماً بالمعارض العقارية الجادة التي تسهم في تصدير العقار المصري وتسوق للوجهات الاستثمارية بالشكل اللائق. مؤكداً دعم الوزارة للمعرض والذي حقق نجاحا ملحوظا على مدار دوراته السابقة.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة النيروز هيثم برهان، بأن المعرض فرصة هامة للباحثين عن شراء عقار في مصر سواء للاستثمار أو للاستخدام السكني أو التجاري والإداري والسياحي، مشيراً إلى أن عدد زوار المعرض المستهدف هذه الدورة يتجاوز الـ 8 آلاف زائر جميعهم من المهتمين بالعقار المصري.

وأشار إلى أن الدورة السابقة من المعرض حققت مبيعات للشركات العارضة بأكثر من 3 مليارات جنيه خلال 72 ساعة، لافتاً إلى أن شركة النيروز بصدد إطلاق نسخة خاصة في عدد من الدول الأخرى التي تشهد اهتماماً وطلبا مرتفعا على العقارات المصرية خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر، أن معرض «هذي مصر برايم» من أقدم المعارض العقارية والذي يمتد تاريخه لأكثر من 13 عاماً، ويعد الأكثر جاذبية للمستثمرين والعملاء في منطقة الخليج العربي، حيث يراعي التنوع الجغرافي للمشروعات المعروضة من داخل مصر لتشمل «العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، العين السخنة، الساحل الشمالي، الشروق» وغيرها من المدن، فضلا عن إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية للشركات الأجنبية داخل مصر.

وقد أطلقت عدة نسخ من معرض «هذي مصر برايم» في عدد من المدن أبرزها الرياض، جدة ،دبي، أبو ظبي ، الدوحة، الكويت، خلال الفترات السابقة، حيث بلغ إجمالي الزائرين أكثر من 200 ألف زائر وسط مشاركة لأكثر من 80 شركة تطوير عقاري.