صيد الدقى يحصد كأس المركز الثانى فى بطولة الجمهورية للجمباز الفنى

حصد فريق الجمباز الفنى بصيد الدقى كأس المركز الثانى فى بطولة الجمهورية تحت 14سنة ناشئين فى منافسات الفرق والفوز بـ 17 ميدالية متنوعة ، وقد جاءت النتائج كالتالى:

اللاعب أسر أشرف :

المركز الثاني في منافسات الفرق

المركز الأول في منافسات الفردي العام

المركز الأول علي جهاز الحركات الارضيه

المركز الأول علي جهاز المتوازي

المركز الأول علي جهاز العقله

المركز الثاني علي جهاز حصان الحلق (سيزور)

المركز الثاني علي جهاز الحلق

اللاعب ياسين شريف:

المركز الثاني في منافسات الفرق

المركز الثالث في منافسات الفردي عام

المركز الثالث علي جهاز الحلق

اللاعب عبدالرحمن أحمد:

المركز الثاني في منافسات الفرق

المركز الثالث في منافسات الفردي العام

المركز الثالث علي جهاز حصان الحلق (مجيار)

اللاعب إياد حمدي :

المركز الثاني في منافسات الفرق

المركز الثاني في جهاز المتوازي

المركز الثاني علي جهاز العقله

المركز الثالث في منافسات الفردي العام

المركز الثالث علي جهاز حصان الحلق (مجيار )

المركز الثالث علي جهاز حصان الحلق (السيزور)

اللاعب عمر محمد راغب:

المركز الثاني في منافسات الفرق

المركز الثالث علي جهاز حصان الحلق

اللاعب أحمد باسم :

المركز الثاني في منافسات الفرق

الجهاز الفني و الاداري:

عبدالرحمن صبحي رئيس جهاز الجمباز،شريف جودت المدرب العام ،يوسف وائل مدرب الفريق ،أيمن سعيد المدير الإداري