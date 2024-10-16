إسرائيل تجدد سلسلة الغارات الجوية على بيروت (شاهد)

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت تعرضت منذ قليل لسلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت مناطق كثيرة في حارة حريك، موضحًا أنّه استئناف لاستهداف الضاحية الجنوبية مجددا بعد توقفه أكثر من 5 أيام، بالتالي عاود جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف لبنان مرة أخرى.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف أنّ استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية ببيروت يأتي في إطار الرد على عملية بنيامينا التي نفذها حزب الله قبل يومين والتي استهدفت مقرا لقيادة لواء جولاني في منطقة جنوب حيفا، مشيرا إلى أنّها من أكبر العمليات التي نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية، إذ أدت إلى سقوط عدد من الجرحى والقتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

العاصمة اللبنانية بيروت

وتابع: «بعد عميلة حزب الله كانت هناك تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يستهدف مجددا العاصمة اللبنانية بيروت وتحديدا الضاحية الجنوبية؛ ردا على هذه الاعتداءات».