الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

إسرائيل تجدد سلسلة الغارات الجوية على بيروت (شاهد)

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت تعرضت منذ قليل لسلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت مناطق كثيرة في حارة حريك، موضحًا أنّه استئناف لاستهداف الضاحية الجنوبية مجددا بعد توقفه أكثر من 5 أيام، بالتالي عاود جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف لبنان مرة أخرى.

txt

الاحتلال الإسرائيلي: سقوط 50 صاروخا في منطقة صفد وعبور مسيرتين منطقة الجليل الأعلى

txt

وزير الخارجية يؤكد رفض مصر القاطع للعدوان الإسرائيلي على لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف أنّ استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية ببيروت يأتي في إطار الرد على عملية بنيامينا التي نفذها حزب الله قبل يومين والتي استهدفت مقرا لقيادة لواء جولاني في منطقة جنوب حيفا، مشيرا إلى أنّها من أكبر العمليات التي نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية، إذ أدت إلى سقوط عدد من الجرحى والقتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 العاصمة اللبنانية بيروت

وتابع: «بعد عميلة حزب الله كانت هناك تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يستهدف مجددا العاصمة اللبنانية بيروت وتحديدا الضاحية الجنوبية؛ ردا على هذه الاعتداءات».

الجريدة الورقية