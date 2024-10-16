غادة أدم لـ"الوفد": فخورة بمشاركتي بمهرجان الموسيقى العربية

قالت الفنانة غادة أدم، أن مهرجان الموسيقى العربية، يعد أحد أكبر المهرجانات الدولية للموسيقى في الشرق الأوسط والعالم العربي، وهو بمثابة عرس لكل الموسيقيين والعازفين والمطربين في العالم العربي وليس بمصر فقط.

وأكدت فى تصريح خاص الـ " الوفد "، أن المشاركة في هذا المهرجان إضافة كبيرة، لأي شخص ينتمي للموسيقي، مهما كان حقق من نجاحات من قبل، وأنا فخورة لمشاركتي في الدورة الـ32 للمهرجان، رغم أنني شاركت في العديد من دورات المهرجان، وغنيت فى العديد من المسارح منها المسرح الكبير، ومسرح النافورة، وكانت آخر مشاركة لي في المهرجان، في الافتتاح بقيادة الموسيقار على إسماعيل، وسعيدة بمشاركتي هذا العام بحفلة على مسرح الإسكندرية، بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد، وسوف أقدم أغنية اسمعوني للفنانة وردة والثانية اغنية الف ليلة وليلة لكوكب الشرق.

وتتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات أكثر من 70 مطربا ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

بالإضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، أحمد سعد، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.