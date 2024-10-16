الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة تقدم شكوى لمجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية

مجلس الأمن
مجلس الأمن

تقدمت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، بشكوى جديدة إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

وكان أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه الشديد بعد تعرض عدد من مواقع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" لإطلاق نار.

وبحسب"سكاي نيوز عربية"، دعا مجلس الأمن في بيان "جميع الأطراف على احترام سلامة وأمن قوات حفظ السلام (اليونيفيل) ومقارها".

ودعا البيان "جميع الأطراف في لبنان إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي"، وعبّر عن قلق المجلس البالغ "إزاء سقوط ضحايا مدنيين وتدمير بنية تحتية مدنية".

وشدد البيان على الدعوة "للتنفيذ الكامل للقرار 1701" مقرّا "بالحاجة لمزيد من التدابير العملية لتحقيق هذه النتيجة".

وأشار البيان إلى "الحاجة لمساع دبلوماسية من شأنها أن تؤدي إلى نهاية دائمة للصراع".

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