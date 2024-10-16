الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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عاجل.. استشهاد رئيس بلدية النبطية بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "أ ف ب" باستشهاد رئيس بلدية النبطية بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

النبطية 

وكانت أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، الأحد، بأن قذيفة مدفعية ثقيلة عيار 155 سقطت قرب آلية للجيش اللبناني على طريق برج الملوك في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية، ما أدى إلى إصابة 3 عناصر من الجيش اللبناني، نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

وفي السياق، أشارت الوكالة إلى أن الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت بعد ظهر اليوم، بلدة النبطية الفوقا أدت إلى تدمير منزل في محيط محطة غزال للمحروقات.

من جانبه، أعلن حزب الله، استهداف موقع "حبوشيت" بِالصواريخ، بالإضافة إلى استهداف دبابةً لقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب بلدة القوزح بِصاروخٍ موجه؛ مما أدى إلى احتراقها وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ وجريح.

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