مستجدات أزمة كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وإسكتلندا بدوري الأمم الأوروبية

أوضحت انباء صحفية، أبزها، موقع "bolavip"،أن السبب الرئيسي لغضب رونالدو هو قرار الحكم إنهاء المباراة خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، وذلك في الوقت الذي كانت فيه البرتغال قد حصلت على ركلة ركنية، حيث كان الحكم المساعد احتسب اللعبة بالفعل، لكن "فيسر" اعتبر أن الوقت المخصص قد انتهى، ما حرم فريق روبرتو مارتينيز من فرصة أخيرة لتمرير الكرة داخل منطقة الجزاء.



ولم تكن هذه هي الواقعة الوحيدة التي أثارت غضب كريستيانو خلال المباراة، ففي وقت سابق، سدد مهاجم النصر السعودي كرة قوية بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن. وكل من الحكم المساعد وفيسر أشارا إلى ضربة مرمى، لكن رونالدو كان مصرًا على أن الكرة قد انحرفت بسبب أحد مدافعي إسكتلندا مطالبا بركلة ركنية.

وبعد صافرة النهاية، انفجر غضب كريستيانو رونالدو، حيث غادر الملعب بابتسامة ساخرة، وصفق وقام بحركات تظهر استياءه، معتقدًا أن البرتغال قد حُرمت من فرصة تحقيق الفوز بسبب قرارات الحكم.

ولم يتمكن رونالدو من زيادة رصيده الحالي من الأهداف البالغ 133 هدفًا مع البرتغال في مباراته الدولية رقم 200 مع منتخب بلاده.

حصدت البرتغال نقطة ثمينة على حساب إسكتلندا في اللقاء الذي جمعهما، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب هامبدن بارك، مما أبقاها على قمة مجموعتها في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسيعود كريستيانو رونالدو إلى السعودية لاستئناف التدريبات مع نادي النصر استعدادا لمنافسات دوري روشن، وسيكون الاستدعاء القادم له مع منتخب البرتغال في نوفمبر، إذ سيستضيفون بولندا يوم الجمعة، 15 نوفمبر، ثم يواجهون كرواتيا بعد ثلاثة أيام.