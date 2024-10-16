محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمدينة القناطر الخيرية لحل مشاكل المواطنين

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اللقاء الجماهيري الاسبوعي والذي تم عقده بمجلس مدينة القناطر الخيرية لحل مشكلات المواطنين.

وخلال اللقاء وافق المحافظ ووجه مدير التأمين الصحي بتوفير جهاز تعويضي لزوج سيدة تقدمت بشكوي عدم توافق الجهاز التعويضي التي تم تركيبه لزوجها وعلي الفور تم التنسيق مع التأمين الصحي لتوفير الجهاز التعويضي وتسلمية للمواطن للعمل علي راحته وتيسيرا عليه.

كما استمع المحافظ الي شكوي مقدمة من عدد 42 ولي امر بحي غرب شبرا الخيمة يشتكون من تعمد المدرسين في رسوب الطلاب بالصف الثاني الإعدادي في مادة الرياضيات بمدرسة متولى الشعراوي بنين منطى وتعهد المدير في نجاح الطلاب نظير مبالغ مالية وعلي الفور وجه المحافظ بتحويل الشكوي الي النيابة الادارية للتحقيق في الموضوع واتخاذ الاجراءات القانونية حرصا علي مستقيل اولادنا الطلاب.

وخلال اللقاء قام المحافظ بتوفير فرصه عمل لأحد المواطنات في مدرسة خاصة موجها بأن تكون الوظيفة وظيفة غير ادارية غير شاقة حيث تعاني السيدة من مرض مزمن كما تعول اربعة اولاد ومطلقة.

كما التقي المحافظ بعدد من المواطنين والمواطنات من ذوى الهمم الذين يحتاجون الى فرص عمل وعلى الفور تم التنسيق مع مديرية العمل حيث تم توفير عدد 4 فرص عمل لهم بالقطاع وقد استمع عطيه باهتمام بالغ إلى جميع المشكلات، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات المطروحة في أسرع وقت ممكن، كما استمع لعدد من الحالات الإنسانية، وكلف وكيل وزارة التضامن، بتقديم الخدمات والمساعدات اللازمة ودراسة كافة المشكلات وصرف (إعانات مالية عاجلة وعربات طعام متنقله) وإدراج الحالات الإنسانية المستحقة عقب إجراء بحوث اجتماعية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص مؤكداً أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته هي أولوية قصوى، وتنوعت طلبات المواطنين بتوفير فرص عمل ورصف شوارع وتوفير عربات طعام متنقلة.

وأعرب الأهالي عن سعادتهم بالاستجابة الفورية لمشاكلهم، وتوجهوا بالشكر للمحافظ على اهتمامه وحرصه على الاستجابة لمطالبهم، ووجه محافظ القليوبية إدارة خدمة المواطنين متابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها خلال اللقاء المفتوح، لضمان الالتزام وسرعة التنفيذ لما تقرر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بأكمله حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين والتعامل مع مشاكلهم عن قرب.

جدير بالذكر أن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية قد قرر عقد لقاء أسبوعى مع المواطنين، على أن يُعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لبحث الشكاوى ومناقشة المقترحات بمراكز بنها وشبرا الخيمة والخانكة وطبقا لتاريخ التقدم، حيث سيتم أسبوعيا مقابلة 30 مواطنا طبقا لأولوية التقدم بالطلب بالمركز التكنولوجى وسوف تكون أماكن عقد اللقاءات بالمحافظة كالآتى بنها لمراكز ومدن (بنها وكفر شكر وطوخ وقها) شبرا لمراكز ومدن (أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية) الخانكه لمراكز ومدن (الخانكة وشبين القناطر والخصوص والعبور).

جاء اللقاء بحضور اعضاء مجلسي النواب والشيوخ السادة مجاهد نصار وعادل عامر وابو سريع امام والدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمشرف على مدينة شبرا الخيمة وحي شرق شبرا الخيمة و خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة والاستاذ سمير عمر رئيس مدينة قليوب و أيمن عراقي نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية والاستاذة سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم والاستاذة ايمان وكيل وزارة العمل والاستاذة اميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الجهات المختصة .