تحت شعار المياة والمناخ العربية للتنمية الزراعية تشارك في أسبوع القاهرة في نسخته السابعة

شارك المدير العام البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية في أسبوع القاهرة للمياه فى نسخته السابعة تحت شعار "المياه والمناخ : بناء مجتمعات مرنه أنشطة، المنعقد خلال الفترة من 13-17 أكتوبر 2024، يتناول الاسبوع خمسة محاور رئيسية وهي "حوكمة المياه المشتركة من أجل التنمية المستدامة، الإدارة الاستراتيجية لموارد المياه من أجل تعزيز مرونة المجتمع، الإبتكار وتمويل الحلول المرنة لتحقيق الأمن المائي، العمل على تحسين المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية لقطاع المياه، التخطيط وصياغة التشريعات للمجتمعات الذكية مناخياً".



وفي جلسة حول الحفاظ على إنتاجية المناطق المتملحة في مصر، حيث قدمت المنظمة عرضا حول نتائج المشروع الذي قامت المنظمة بتنفيذه، بدعم من المعهد الدولي لإدارة المياه IWMI حول هذا الموضوع تناول العرض أهم أسباب تملح المياه والتربة في مصر، والممارسات الزراعية التي يتبعها المزارعون لمواجهة التحديات الناتجة عن تملح أراضيهم، كما عرضت الخريطة التي أعدتها المنظمة بواسطة الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية والتي تبين درجات تملح التربة في المناطق المختلفة من مصر، ونتائج فحوصات عينات المياه والتربة على مستوى الحقل للتحقق من نتائج الاستشعار عن بعد. كما تناول العرض نظام الحوكمة والترتيبات المؤسسية لإدارة المناطق المتملحة في مصر وفرص تحسين الإدارة المتكاملة لهذا المناطق. وانتهى العرض بتقديم خارطة طريق لإدارة المناطق المتملحة في مصر، تبين الأدوار المختلفة لكافة المعنيين.



شارك في هذه الجلسة مندوبا عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الذي أشاد بمنهجية الدراسة ونتائجها التي تفيد صانع القرار، كما شاركت عدة جهات دولية مثل البنك الدوليWorld Bank ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ومنظمة إيكاردا ICARDA وعدد من الخبراء الدوليين من مجالي المياه والزراعة.

وأجمع المشاركون على ضرورة البناء على نتائج الدراسة لإعداد خطة وطنية للحفاظ على المناطق المتملحة. وقد دعم المدير العام للمنظمة هذا المقترح وأعرب عن استعداد المنظمة للمشاركة في هذه المبادرة.