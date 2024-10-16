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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

البرازيل تكتسح بيرو برباعية في تصفيات كأس العالم 2026

البرازيل
البرازيل

حقق منتخب البرازيل فوزًا عريضًا على نظيره بيرو بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء ضمن الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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موعد مباراة البرازيل وبيرو في تصفيات كأس العالم 2026

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افتتح رافينيا التسجيل للبرازيل بتسجيله هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 38 و54. ثم أضاف أندرياس بيريرا الهدف الثالث في الدقيقة 71، ليعزز لويز هنريكي النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 74.

بهذا الانتصار، رفع منتخب البرازيل رصيده إلى 16 نقطة، ليحتل المركز الرابع في التصفيات، محققًا انتصاره الثاني على التوالي والخامس منذ بداية التصفيات، بعد تعادله في مباراة واحدة وخسارته في أربع.

في المقابل، توقف رصيد بيرو عند 6 نقاط، ليبقى في المركز التاسع قبل الأخير، متلقياً هزيمته السادسة.

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